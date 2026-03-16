Российский вратарь «Буде-Глимт» к концу недели станет гражданином Норвегии

Российский вратарь «Буде-Глимт» Хайкин к концу недели получит норвежский паспорт

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин к концу недели станет гражданином Норвегии. Об этом сообщает Sport24.

«К концу недели Никита Хайкин должен получить паспорт Норвегии. Федерация футбола Норвегии сразу после этого желает зарегистрировать Никиту в системе Международной федерации футбола (ФИФА), чтобы он смог выступать за сборную Норвегии», — сказал источник из окружения Хайкина.

Отмечается, что голкипер может дебютировать за норвежскую команду уже в марте. Это зависит от своевременности регистрации футболиста в системе ФИФА.

В текущем сезоне Хайкин провел 13 матчей Лиги чемпионов в составе «Буде-Глимт». В них он пропустил 19 матчей. В двух играх 30-летний голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.

«Буде-Глимт» 11 марта крупно переиграл «Спортинг» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0. Ответная игра пройдет в Лиссабоне, Португалия, 17 марта. Начало в 20:45 мск.