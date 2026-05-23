16:49, 23 мая 2026Мир

Трамп опубликовал карту Ирана с флагом США на фоне сообщений о подготовке удара

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту Ирана, силуэт которого окрашен флагом США. Пост американского президента был опубликован на его странице в Truth Social.

На карте изображены все страны Ближнего Востока. Их силуэты окрашены в белый цвета. Однако силуэт Ирана на фотографии, опубликованной Трампом, окрашен в цвета флага США.

Изображение: @realDonaldTrump / Truth Social

«Соединенные Штаты Ближнего Востока?» — гласит подпись на карте.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану. Сейчас стороны пытаются договориться дипломатическим способом.

