Трамп опубликовал карту Ирана с флагом США на фоне сообщений о подготовке удара

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту Ирана, силуэт которого окрашен флагом США. Пост американского президента был опубликован на его странице в Truth Social.
На карте изображены все страны Ближнего Востока. Их силуэты окрашены в белый цвета. Однако силуэт Ирана на фотографии, опубликованной Трампом, окрашен в цвета флага США.
«Соединенные Штаты Ближнего Востока?» — гласит подпись на карте.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану. Сейчас стороны пытаются договориться дипломатическим способом.