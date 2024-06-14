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10:04, 14 июня 2024Силовые структуры

Российские полицейские поймали на живца организатора экскурсий по крышам

В Петербурге задержали российского студента за проведение экскурсий по крышам

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 20-летнего студента, который незаконно проводил экскурсии по крышам в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В ведомстве рассказали, что полицейские нашли рекламное объявление экскурсии по крышам и под видом туристов записались на индивидуальную программу.

Когда руфер начал прогулку по крышам с клиентами-полицейскими, те попросили его представиться, после чего экскурсия закончилась. Выяснилось, что студент является уроженцем Петербурга, учится на втором курсе местного вуза и уже год занимается бизнесом. На причастность к делу проверяются работники жилищной конторы, у которых студент мог купить ключи от замков на чердаках.

9 апреля сообщалось, что прокуратура в Петербурге потребовала взыскать с местного жителя, который проводил экскурсии по крышам, более 22 миллионов рублей.

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      Илона Палей
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