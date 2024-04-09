Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:46, 9 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин заработал 22 миллиона рублей за незаконные экскурсии по крышам

В Петербурге прокуратура захотела взыскать 22 млн рублей за экскурсии по крышам

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В Петербурге прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с осужденного Константина Бойко более 22 миллионов рублей за незаконную предпринимательскую деятельность. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

По версии следствия, с февраля 2022-го по июль 2023 года Бойко организовывал экскурсии по крышам зданий и дворам, расположенным в Центральном районе Санкт-Петербурга. Таким образом он незаконно заработал более 22 миллионов рублей.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Бойко к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей. На судебном заседании осужденный признал свою вину и раскаялся.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного отменили за две минуты до старта. Что произошло на космодроме?

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      Россиянка рассказала о доносе на нее из-за фото в желтой куртке на фоне неба

      Обнаружена рекордная пульсирующая звезда

      Свадебный организатор назвал лучшие наряды для гостей

      Уровень воды в Урале приблизился к критической отметке

      Мэр Орска ответил на вопрос о разрушении дамбы из-за грызунов

      Путин ответил главе российского региона на просьбу о поддержке на выборах

      Монголия назвала невозможным возобновление работы карт «Мир»

      Немецкие школьники стали рисовать свастику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше