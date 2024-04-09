Россиянин заработал 22 миллиона рублей за незаконные экскурсии по крышам

В Петербурге прокуратура захотела взыскать 22 млн рублей за экскурсии по крышам

В Петербурге прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с осужденного Константина Бойко более 22 миллионов рублей за незаконную предпринимательскую деятельность. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

По версии следствия, с февраля 2022-го по июль 2023 года Бойко организовывал экскурсии по крышам зданий и дворам, расположенным в Центральном районе Санкт-Петербурга. Таким образом он незаконно заработал более 22 миллионов рублей.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Бойко к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей. На судебном заседании осужденный признал свою вину и раскаялся.