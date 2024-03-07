Заработавший миллионы рублей на нелегальных экскурсиях россиянин получил штраф
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в незаконном предпринимательстве Константина Бойко, заработавшего за 1,5 года незаконных экскурсий по крышам 22 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Мужчину признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 171 («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере») УК РФ и назначали наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. На судебном заседании Бойко признал свою вину и раскаялся.
По данным суда, уроженец Хабаровска с 19 февраля 2022 года по 25 июля 2023-го проводил нелегальные прогулки по крышам Петербурга за денежное вознаграждение. Для реализации своей деятельности он демонтировал неустановленное количество замков на входных дверях чердаков и нашел ключи от подъездов тех же домов. Клиентов подсудимый находил через страницы в социальных сетях.
За время своих незаконных экскурсий Бойко успел заработать свыше 22 миллионов рублей. Его задержали в начале осени 2023 года.