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19:15, 7 марта 2024Силовые структуры

Заработавший миллионы рублей на нелегальных экскурсиях россиянин получил штраф

Суд оштрафовал мужчину, заработавшего ₽22 млн на прогулках по крышам Петербурга

Фото: vimpro / Shutterstock / Fotodom

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в незаконном предпринимательстве Константина Бойко, заработавшего за 1,5 года незаконных экскурсий по крышам 22 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 171 («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере») УК РФ и назначали наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. На судебном заседании Бойко признал свою вину и раскаялся.

По данным суда, уроженец Хабаровска с 19 февраля 2022 года по 25 июля 2023-го проводил нелегальные прогулки по крышам Петербурга за денежное вознаграждение. Для реализации своей деятельности он демонтировал неустановленное количество замков на входных дверях чердаков и нашел ключи от подъездов тех же домов. Клиентов подсудимый находил через страницы в социальных сетях.

За время своих незаконных экскурсий Бойко успел заработать свыше 22 миллионов рублей. Его задержали в начале осени 2023 года.

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      Олеся Мицкевич
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