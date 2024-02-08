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15:19, 8 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин заработал 22 миллиона рублей на нелегальных экскурсиях по крышам

МВД: организатор нелегальных экскурсий по крышам Петербурга заработал 22 млн

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полиция завершила расследование уголовного дела уроженца Хабаровского края, заработавшего за 1,5 года незаконных экскурсий по крышам города 22 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф. Материалы дела переданы в Смольнинский суд Петербурга для рассмотрения по существу.

35-летнего предпринимателя задержали в начале осени 2023 года. Тогда правоохранители провели у него в квартире обыск и изъяли несколько банковских карт, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательства для дела. По данным полиции, мужчина привлек к нелегальному бизнесу еще семь человек — двоих администраторов и пятерых гидов. Клиентов для экскурсий они находили в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция задержала Александра Кима, генерального директора компании «Спутник», которая предлагала билеты на незаконную экскурсию с диггерами по Москве.

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      Анна Габай
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