СКР сообщил о задержании двоих фигурантов дела о диггерской экскурсии

СКР задержал двоих фигурантов дела о диггерской экскурсии

В Петербурге полиция задержала Александра Кима, генерального директора компании «Спутник», которая предлагала билеты на незаконную экскурсию с диггерами по Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве отметили, что Кима в ближайшее время доставят в Москву для проведения с ним следственных действий. Ранее о его задержании уже сообщали неофициальные источники.

Силовики также задержали одного из организаторов экскурсии — Никиту Дубаса. Ему предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения Дубасу в виде заключения под стражу.

Еще один фигурант уголовного дела — генеральный директор туристической компании «Авангард» Александр Лазовский — объявлен в розыск. 21 августа Лазовский покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.

Следователи возбудили уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам, которая прошла 20 августа. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, организаторы тура понимали все риски, когда не отменили экскурсию в дождь. Кроме того, подземные туры компании «Спутник» не были согласованы с муниципальными службами Москвы.