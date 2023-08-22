В розыск объявлен улетевший в Дубай фигурант дела о диггерской экскурсии

СКР объявил в розыск главу фирмы «Авангард» Лазовского по делу об экскурсии

Следователи объявили в розыск по уголовному делу о незаконной диггерской экскурсии в Москве гендиректора фирмы «Авангард» Александра Лазовского, улетевшего в ОАЭ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Два фигуранта дела задержаны: гендиректор компании «Спутник» Александр Ким и организатор экскурсии Никита Дубас. Ему предъявлены обвинения.

У Кима, задержанного в Петербурге, прошли обыски. С ним проводятся следственные действия.

Следователи возбудили уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, организаторы тура понимали все риски, когда не отменили экскурсию в дождь. Кроме того, подземные туры компании «Спутник» не были согласованы с муниципальными службами Москвы.