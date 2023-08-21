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15:51, 21 августа 2023Силовые структуры

После экскурсии по подземным коллекторам в Москве возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после диггерской экскурсии в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московские следователи возбудили уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам. Об этом сообщает РИА Новости.

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Главным подозреваемым является 31-летний диггер, который занимается организацией подобных экскурсий. Его в настоящее время допрашивают следователи, сообщает Telegram-канал «112».

Пропавшие участники экскурсии спустились под землю около 14:00 20 августа через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников. После экскурсии четырех человек обнаружили без признаков жизни.

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    Любовь Ширижик
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