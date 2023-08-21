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15:30, 21 августа 2023Россия

Доступ к отправной точке маршрута пропавших диггеров решили закрыть

В Москве закроют доступ к коллектору, откуда стартовали пропавшие диггеры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве решили закрыть доступ к коллектору, откуда стартовали пропавшие диггеры. Об этом сообщили в экстренных службах столицы, заявление приводит ТАСС.

По сообщению неназванного представителя служб, к отправной точке маршрута экскурсий, столетнему коллектору, уже пригнали спецтехнику.

Источник агентства предположил, что экскурсанты планировали выйти из-под земли в районе Трубной площади.

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29 сентября 2022

Известно, что диггеры, пропавшие под землей в Москве, спустились под землю около 14:00 через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта.

Группа диггеров отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников. После экскурсии четырех человек обнаружили без признаков жизни.

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    Марк Леонов
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