Доступ к отправной точке маршрута пропавших диггеров решили закрыть

В Москве закроют доступ к коллектору, откуда стартовали пропавшие диггеры

В Москве решили закрыть доступ к коллектору, откуда стартовали пропавшие диггеры. Об этом сообщили в экстренных службах столицы, заявление приводит ТАСС.

По сообщению неназванного представителя служб, к отправной точке маршрута экскурсий, столетнему коллектору, уже пригнали спецтехнику.

Источник агентства предположил, что экскурсанты планировали выйти из-под земли в районе Трубной площади.

Известно, что диггеры, пропавшие под землей в Москве, спустились под землю около 14:00 через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта.

Группа диггеров отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников. После экскурсии четырех человек обнаружили без признаков жизни.