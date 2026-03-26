Два человека погибли в Абу-Даби из-за падения обломков баллистической ракеты

В Абу-Даби погибли два человека из-за падения обломков баллистической ракеты

В Абу-Даби в результате падения обломков после перехвата баллистической ракеты системами ПВО погибли два человека. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы правительства города-эмирата пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что это произошло на улице Свейхан. В результате падения обломков также пострадали еще три человека и были повреждены несколько автомобилей.

Ранее МИД ОАЭ заявил, что Объединенные Арабские Эмираты не принимали решения о вступлении Абу-Даби в конфликт с Ираном после атак Исламской Республики на территорию государства.

Также ранее сообщалось, что ОАЭ рассматривают возможность проведения военных действий против Ирана в ответ на ракетные и беспилотные атаки на объекты.