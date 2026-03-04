МИД ОАЭ высказался о планах атаки на Иран

МИД ОАЭ опроверг сообщения о планах страны вступить в конфликт с Ираном

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не принимали решения о вступлении Абу-Даби в конфликт с Ираном после атак Исламской Республики на территорию государства. Об этом сообщает МИД страны в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«ОАЭ подтверждают, что они не принимали никакого решения об изменении своей оборонительной позиции перед лицом повторяющихся иранских атак. Страна подверглась более чем тысяче нападений, число которых превышает общее количество всех стран-мишеней, вместе взятых, и наши вооруженные силы отреагировали на них со всем профессионализмом и эффективностью», — отмечается в тексте заявления.

В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ не участвуют в конфликте и «не разрешали использовать свою территорию, территориальные воды или воздушное пространство для какого-либо нападения на Иран». При этом страна сохраняет свое право на самооборону.

Ранее портал Axios сообщил, что ОАЭ рассматривают возможность проведения военных действий против Ирана в ответ на ракетные и беспилотные атаки Исламской Республики.