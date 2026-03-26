Под торфяным болотом нашли 6000-летнюю деревянную тропу

В Великобритании археологи случайно нашли 6000-летнюю деревянную тропу

В графстве Сомерсет, Великобритания, археологи случайно нашли деревянную тропу, которую древние люди использовали для пересечения болот. Об этом пишет Wessex Archaeology.

Раскопки организовали фонды Species Survival Fund и Somerset Wildlife Trust. Они пригласили археологов, чтобы те оценили состояние 4600-летней тропы — давно обнаруженного исторического памятника. Однако неподалеку специалисты сделали другую находку. Они нашли под торфом 6000-летний настил из березовых досок и хвороста.

Предполагается, что в 3770-3640 годах до нашей эры люди использовали эту тропу, чтобы передвигаться по болотам. В те времена они обширно покрывали Британские острова. Благодаря торфяным болотам деревянный настил не сгнил окончательно.

Торфяные болота сейчас находятся под угрозой из-за изменения климата: они высыхают. Археологи объяснили, что их важно сохранять: в торф не проникает кислород, поэтому там хорошо сохраняются не только разнообразные артефакты, но и остатки древних растений, насекомых и микроскопических организмов.

