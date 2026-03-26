Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:26, 26 марта 2026

Под торфяным болотом нашли 6000-летнюю деревянную тропу

Юлия Юткина
Фото: Wessex Archaeology

В графстве Сомерсет, Великобритания, археологи случайно нашли деревянную тропу, которую древние люди использовали для пересечения болот. Об этом пишет Wessex Archaeology.

Раскопки организовали фонды Species Survival Fund и Somerset Wildlife Trust. Они пригласили археологов, чтобы те оценили состояние 4600-летней тропы — давно обнаруженного исторического памятника. Однако неподалеку специалисты сделали другую находку. Они нашли под торфом 6000-летний настил из березовых досок и хвороста.

Предполагается, что в 3770-3640 годах до нашей эры люди использовали эту тропу, чтобы передвигаться по болотам. В те времена они обширно покрывали Британские острова. Благодаря торфяным болотам деревянный настил не сгнил окончательно.

Торфяные болота сейчас находятся под угрозой из-за изменения климата: они высыхают. Археологи объяснили, что их важно сохранять: в торф не проникает кислород, поэтому там хорошо сохраняются не только разнообразные артефакты, но и остатки древних растений, насекомых и микроскопических организмов.

Ранее сообщалось, что в городе Кайстор, Великобритания, рабочие раскопали римский колодец, построенный две тысячи лет назад. Его нашли во время ремонта магазина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Путин сделал заявление об аресте археолога Бутягина

    Заболевшая раком женщина рассказала о связанном с алкоголем раннем признаке болезни

    Один из продавцов одежды в России закрыл половину магазинов

    Задержание сотрудников украинского кол-центр на Кавказе попало на видео

    Переписка в мессенджере выдала преступления бывшего российского министра

    Два человека погибли в Абу-Даби из-за падения обломков баллистической ракеты

    Названо снижающее уровень плохого холестерина природное средство

    Погребняк показала внешность с кардинально новым имиджем

    Под торфяным болотом нашли 6000-летнюю деревянную тропу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok