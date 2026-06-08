Тренер ушел из клуба ФНЛ через две недели после назначения

Сергей Юран ушел из «СКА-Хабаровск» через две недели после назначения

Сергей Юран ушел с поста главного тренера «СКА-Хабаровск» через две недели после назначения. Об этом сообщает сайт клуба.

«Сергей Юран по личным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера "СКА-Хабаровск", в связи с чем обратился с просьбой освободить его от должности. Попечительский совет принял решение ее удовлетворить», — написано в заявлении клуба.

В свою очередь, журналист Иван Карпов сообщил, что расставание было вызвано тем, что руководство хабаровчан не выполнило уговор о повышении зарплат для новичков. «Клуб поставил задачу попасть в переходные матчи, но не смог увеличить бюджет и обеспечить достойную зарплату, чтобы заманить нужных футболистов в Хабаровск. В результате договорились расстаться полюбовно», — написал Карпов.

Юран возглавил клуб Футбольной Национальной лиги (ФНЛ) 25 мая, он подписал контракт на один год. Ранее он уже работал с армейцами с октября 2020-го по февраль 2022 года.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) назвали неожиданным решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о продлении отстранения отечественных клубов от участия в еврокубках в сезоне‑2026/2027. Российские команды и сборные не выступают в турнирах под эгидой организации с февраля 2022 года.