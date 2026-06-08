Глава МИД Ирана рассказал о переговорном процессе с США после атак Израиля

Багаи: Переговорный процесс с Вашингтоном не прервался после атак Израиля

Переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном не прекратился, несмотря на нанесенные Израилем удары по иранской территории. Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи.

Дипломат отметил, что разблокировка иранских активов является одной из составляющих любого потенциального меморандума с Соединенными Штатами. По его словам, Тегеран не собирается поступаться своими интересами в этом вопросе.

При этом Багаи не исключил, что израильские атаки способны оказать воздействие на ход переговоров. Представитель иранского МИД выразил уверенность, что удары наносились в тесной координации с Центральным командованием вооруженных сил США, и Вашингтон не мог не знать о них.

Багаи добавил, что действия Израиля в регионе Ближнего Востока нельзя рассматривать в отрыве от политики Соединенных Штатов. По утверждению дипломата, Вашингтон несет прямую ответственность за произошедшее.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп оказался не в восторге от планов Израиля нанести ответный удар по Ирану. Он заявил, что свяжется с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и попросит его отказаться от мести.

7 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.