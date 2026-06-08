Росгвардеец попался на продаже изъятого оружия

В Адыгее задержали сотрудника Росгвардии, продавшего изъятое оружие

В республике Адыгея задержали сотрудника Росгвардии, воспользовавшегося служебным положением замначальника центра лицензионно-разрешительной работы ради торговли оружием. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, подозреваемый изъял оружие у одного из жителей Майкопа из-за аннулированного разрешения на хранение и ношение и отдал его знакомому за 100 тысяч рублей. О случившемся стало известно сотрудникам регионального ФСБ, которые задержали росгвардейца и возбудили уголовное дело.

Ранее на Сахалине возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1970 года рождения, подозреваемого в изготовлении оружия и хранении взрывчатых веществ.