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Силовые структуры
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11:48, 8 июня 2026Силовые структуры

Росгвардеец попался на продаже изъятого оружия

В Адыгее задержали сотрудника Росгвардии, продавшего изъятое оружие
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В республике Адыгея задержали сотрудника Росгвардии, воспользовавшегося служебным положением замначальника центра лицензионно-разрешительной работы ради торговли оружием. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, подозреваемый изъял оружие у одного из жителей Майкопа из-за аннулированного разрешения на хранение и ношение и отдал его знакомому за 100 тысяч рублей. О случившемся стало известно сотрудникам регионального ФСБ, которые задержали росгвардейца и возбудили уголовное дело.

Ранее на Сахалине возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1970 года рождения, подозреваемого в изготовлении оружия и хранении взрывчатых веществ.

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