Под магазином нашли 2000-летний колодец

В Великобритании под магазином нашли 2000-летний римский колодец

В городе Кайстор, Великобритания, рабочие раскопали римский колодец, построенный 2000 лет назад. Об этом пишет Jam Press.

Старинную конструкцию нашли во время ремонта магазина. Пол Киркби из Caistor and District Community Trust, который отвечает за проведение работ, рассказал, что находка стал для всех неожиданностью. Он объяснил, что колодец был построен во времена Римской империи, а затем его обложили георгианской кирпичной кладкой, которая была популярна в 1714-1830 годах.

Рабочим пришлось закрыть колодец, поскольку у компании пока нет денег на его реставрацию. «Надеюсь, в будущем мы сможем собрать на это деньги и сделать его настоящей достопримечательностью», — заявил Киркби.

Известно, что город Кайстор раньше был римской крепостью. Свое название он получил от латинского слова castra, что означает «лагерь». Здание, под которым нашли колодец, было построено в период правления британских королей Георгов (1714–1830 гг.).

