Строители случайно нашли под улицей древнеримский тоннель

18:10, 18 марта 2026

В Турции рабочие нашли под улицей древний тоннель
Антонина Черташ
Фото: Salim AL-Obeidani / Shutterstock / Fotodom

В Турции рабочие нашли под оживленной улицей древнеримский тоннель-водопровод, которому почти две тысячи лет. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Строители проводили реставрацию в историческом центре города Трабзон, когда обнаружили каменный свод, который оказался частью древнего тоннеля. Ученые определили, что подземное сооружение возрастом около 1,8 тысячи лет использовалось для подачи пресной воды к древней гавани на Черном море. Длина тоннеля составляет почти 400 метров. Его арочная конструкция, выполненная из тщательно подогнанных камней и покрытая гидроизоляционной штукатуркой, крайне нетипична для региона.

Исследователи из Университета Карадениз и музея Трабзона отмечают, что тоннель до сих пор является частью водопроводной системы, хотя после перестроек османского периода он стал использоваться для отвода сточных вод. Внутри тоннеля есть повороты, ступени и ответвления, которые, вероятно, должны были замедлять поток воды. Сейчас археологи обследуют проход в надежде обнаружить другие подземные сооружения.

Ранее сообщалось, что в Германии среди древних языческих могил случайно обнаружили средневековый тоннель. Пока археологи не могут понять, зачем он был построен.

