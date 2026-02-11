Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
14:17, 11 февраля 2026Из жизни

Под древним языческим захоронением нашли таинственный тоннель

В Германии таинственный средневековый тоннель нашли среди языческих могил
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt / Simon Meier

В Германии среди древних языческих могил случайно обнаружили средневековый тоннель, построенный по загадочной причине. Об этом сообщает Fox News.

Находку сделали во время строительства ветряной турбины. Тоннель нашли под захоронением, относящимся к Среднему неолиту. Сотрудники Государственного управления по охране культурного наследия и археологии Саксонии-Анхальт отметили, что погребальный комплекс использовался представителями Баальбергской культуры в IV тысячелетии до н.э.

Предполагается, что таинственный туннель был вырыт на этом месте спустя пять тысяч лет — в Средние века. Пока археологи не могут понять, зачем он был построен. В древности такие тоннели могли служить как укрытиями, так и местами для проведения различных ритуалов.

Внутри тоннеля нашли подкову, следы от сгоревшего древесного угля и останки животных. Археологи также заметили, что в прошлом этот проход пытались замуровать. Раскопки продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Мексике археологи нашли хорошо сохранившуюся гробницу одной из древнейших цивилизаций доколумбовой Мезоамерики, также известной как «облачные люди». Предполагается, что находке 1400 лет.

