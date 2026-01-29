Археологи нашли 1400-летнюю гробницу «облачных людей»

В Мексике нашли 1400-летнюю гробницу сапотекской цивилизации

В Мексике археологи нашли хорошо сохранившуюся гробницу одной из древнейших цивилизаций доколумбовой Мезоамерики, также известной как «облачные люди». Об этом пишет Live Science.

Гробницу обнаружили благодаря анонимной жалобе на мародерство. Она принадлежит сапотекской цивилизации, которая образовалась около 700 года до н.э. и исчезла в 1521 году в результате испанского завоевания. Предполагается, что находке 1400 лет.

У входа в гробницу стоит большая резная сова, внутри клюва которой нарисовано лицо одного из сапотекских правителей. В их культуре сова символизировала власть и смерть. Гробница поделена на два зала. Их стены украшены цветными фресками и символами, которые обозначают имена божеств и знатных людей.

На одной из фресок изображена похоронная процессия, несущая мешки с копалом — смолой, которую в доиспанской Мезоамерике использовали в качестве благовония. Кроме того, внутри гробницы археологи нашли выгравированные фигуры мужчины и женщины. Там также остались человеческие кости.

По словам президента Мексики Клаудии Шейнбаум, это самое значимое археологическое открытие в стране за последнее десятилетие. Ученые продолжат изучение уникальной гробницы.

Сапотеки называли себя облачными людьми, потому что верили, что их предки вышли из облаков. Это название также отражало то, что они селились в горных высокогорьях, которые, по их мнению, ближе к небу.

