Из жизни
20:18, 13 января 2026Из жизни

Реставраторы спустились по случайно обнаруженной лестнице и нашли древнюю гробницу

Во французской церкви нашли замурованную лестницу, ведущую к древней гробнице
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ehrlif / Shutterstock / Fotodom

В ходе работ по укреплению фундамента церкви во Франции строители наткнулись на замурованный проход, ведущий в подземелье. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Специалисты из Национального института превентивных археологических исследований Франции сделали неожиданное открытие во время реставрационных работ в храме Святого Филиберта в Дижоне. Реставраторы случайно обнаружили старую лестницу, ведущую под землю, и, спустившись по ней, нашли целый погребальный комплекс. В одной из камер находились несколько детских и взрослых захоронений XVII века с простыми саванами, монетами и четками.

Однако в более глубоких слоях археологи раскопали древнюю гробницу эпохи Меровинго: там оказалось шесть каменных саркофагов, самый старый из которых датируется VI веком. Это открытие подтвердило, что нынешнее здание XII века было построено поверх более ранних культовых сооружений.

«Находка захоронений стольких эпох показывает, что храм использовался для погребений в период перехода от римской эпохи к раннему Средневековью», — пояснили эксперты. Помимо саркофагов, были обнаружены остатки стен X века и плитовые могилы XI–XIII столетий.

Необходимость в реставрации возникла из-за ошибки 1970-х годов, когда под зданием, использовавшимся ранее для хранения соли, установили бетонную плиту с подогревом. Это вызвало разрушение каменного фундамента. Работы по его укреплению неожиданно переросли в масштабные археологические раскопки, проливающие свет на многовековую историю места.

Ранее в Лондоне археологи обнаружили множество старинных артефактов под зданием британского парламента. Раскопки вокруг Вестминстерского дворца ведутся в рамках его будущей реставрации.

