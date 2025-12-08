Реклама

19:28, 8 декабря 2025

Под зданием британского парламента нашли 6000-летние артефакты

Юлия Юткина
Фото: MOLA 2025

В Лондоне археологи обнаружили множество старинных артефактов под зданием британского парламента. Об этом пишет Popular Mechanics.

Раскопки вокруг Вестминстерского дворца ведутся в рамках его будущей реставрации. Среди последних находок археологов — каменные орудия, которым около шести тысяч лет. Это доказывает, что раньше на месте дворца жили рыбаки и охотники.

Также под зданием нашли средневековые кожаные ботинки, подошвы и ремни, плитку для пола, печати XIV и XV веков и фрагмент римского алтаря, которому около двух тысяч лет. Кроме того, в руки археологов попал свинцовый жетон в виде цветущего сердца — такой узор раньше часто встречался на обручальных кольцах.

Ученые обратили внимание на фрагменты искусно украшенных табачных трубок из глины. Предполагается, что ими пользовались каменщики, которые восстанавливали Вестминстерский дворец после пожара 1834 года.

Под дворцом археологам удалось обнаружить части Белой палаты. Этот зал построили в 1167 году и использовали как обеденное помещение для королевских особ. Раньше историки считали, что палата была значительно повреждена во время пожара 1834 года. Последние раскопки показывают, что это не так.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на аукционе продали древний клад, найденный в 2021 году. С молотка ушли 97 римских денариев, которые датировались периодом от 141 года до нашей эры до 46 года нашей эры.

