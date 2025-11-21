Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

Клад с римскими монетами продали на аукционе за 1,7 миллиона рублей

В Великобритании на аукционе продали древний клад, найденный в 2021 году. Об этом сообщает издание Bournemouth Echo.

97 римских денариев обнаружил житель графства Дорсет Трентон Оливер, увлекающийся кладоискательством. Монеты датировались периодом от 141 года до нашей эры до 46 года нашей эры.

В торгах участвовали коллекционеры из Великобритании, США, Европы и Новой Зеландии. За клад удалось выручить более 16,6 тысячи фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей). Это в два с половиной раза больше, чем ожидали эксперты.

Самая дорогая монета оказалась отчеканена во времена правления императора Клавдия. Она ушла с молотка за 3,2 тысячи фунтов стерлингов (336,7 тысячи рублей), что в четыре раза выше ожиданий оценщиков. Денарий Августа с изображением кометы продали за 800 фунтов стерлингов (84 тысячи рублей), а монета Юлия Цезаря с изображением слона — за 750 фунтов стерлингов (79 тысяч рублей).

Кладоискатель планирует поделиться выручкой с владельцем фермы, на территории которой был найден клад. Свою долю он намерен вложить в покупку дома.

Ранее сообщалось, что кладоискатель из Великобритании нашел крупнейший в истории Уэльса клад древнеримских монет. Мужчина так боялся за сохранность артефактов, что три дня спал с ними в машине.

