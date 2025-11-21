Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:05, 21 ноября 2025Из жизни

Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

Клад с римскими монетами продали на аукционе за 1,7 миллиона рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Alexander Ishchenko / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании на аукционе продали древний клад, найденный в 2021 году. Об этом сообщает издание Bournemouth Echo.

97 римских денариев обнаружил житель графства Дорсет Трентон Оливер, увлекающийся кладоискательством. Монеты датировались периодом от 141 года до нашей эры до 46 года нашей эры.

В торгах участвовали коллекционеры из Великобритании, США, Европы и Новой Зеландии. За клад удалось выручить более 16,6 тысячи фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей). Это в два с половиной раза больше, чем ожидали эксперты.

Самая дорогая монета оказалась отчеканена во времена правления императора Клавдия. Она ушла с молотка за 3,2 тысячи фунтов стерлингов (336,7 тысячи рублей), что в четыре раза выше ожиданий оценщиков. Денарий Августа с изображением кометы продали за 800 фунтов стерлингов (84 тысячи рублей), а монета Юлия Цезаря с изображением слона — за 750 фунтов стерлингов (79 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022

Кладоискатель планирует поделиться выручкой с владельцем фермы, на территории которой был найден клад. Свою долю он намерен вложить в покупку дома.

Ранее сообщалось, что кладоискатель из Великобритании нашел крупнейший в истории Уэльса клад древнеримских монет. Мужчина так боялся за сохранность артефактов, что три дня спал с ними в машине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Появились данные о проверке версии с наркотиками в организме сына богородского маньяка

    Депутаты Рады рассказали детали встречи с Зеленским

    Европу обвинили в излишней самоуверенности перед Трампом

    Стало известно о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    План отправки британских войск на Украину утвержден

    Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

    Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости