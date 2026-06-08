Eurostat: В апреле водители в ЕС урезали потребление топлива на 3,5 % из-за роста цен

В апреле 2026 года европейские водители урезали потребление топлива из-за роста цен на фоне войны в Иране. Об этом со ссылкой на подсчеты Статистического управления ЕС (Eurostat) сообщает Financial Times (FT).

Потребление сократилось на 3,5 процента в годовом выражении. Это первое снижение с июля 2024 года и самое значительное с октября 2023-го.

В шести странах Европы, в том числе в Германии, Норвегии и Австрии, снижение объемов потребления топлива дошло до двухзначных значений. Цены на дизельное топливо в 12 странах объединения выросли в апреле год к году на 33,7 процента, на бензин — 13,6 процента.

Главными пострадавшими от перекрытия Ираном и США Ормузского пролива оказались азиатские страны. До войны значительная часть потоков ближневосточных энергоресурсов направлялась в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Резкое снижение импорта привело к стремительному росту цен на топливо не только в Пакистане, но также в Сингапуре, на Филиппинах, Шри-Ланке, в Индии, Японии и ряде других государств.