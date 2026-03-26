Худшей валюте Азии предсказали дальнейшее падение

Bloomberg: Среди азиатских валют худшей оказался тайский бат

Беспрецедентные скачки цен на нефть, вызванные ситуацией на Ближнем Востоке, выявили хрупкость экономики Таиланда. Об этом сообщает Bloomberg.

В марте тайский бат упал более чем на пять процентов, показав худшие результаты среди азиатских валют. Аналитики прогнозируют, что к середине года он потеряет еще два процента. Кроме того, не исключено, что Таиланд столкнется с сильным оттоком капитала.

По словам аналитика из Credit Agricole CIB Джеффри Чжана, нефтяной шок может негативно сказаться на финансах и экономическом росте Таиланда. В частности, повышение мировых цен на авиационное топливо негативно скажется на въездном туризме. В южных курортных центрах уже отменили около 20 процентов бронирований в отелях. Затяжной конфликт между США и Ираном может привести к снижению числа иностранных туристов до трехлетнего минимума, что повысит риск экономического спада.

Ранее сообщалось, что война США с Ираном ударила не только по бату. По отношению к доллару начали дешеветь индийская рупия и южнокорейская вона. По мере усиления кризиса инвесторы торопятся вывести деньги из рискованных регионов и предпочитают покупать американские активы.