Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:24, 26 марта 2026

Худшей валюте Азии предсказали дальнейшее падение

Кирилл Луцюк

Фото: surprisestock / Shutterstock / Fotodom

Беспрецедентные скачки цен на нефть, вызванные ситуацией на Ближнем Востоке, выявили хрупкость экономики Таиланда. Об этом сообщает Bloomberg.

В марте тайский бат упал более чем на пять процентов, показав худшие результаты среди азиатских валют. Аналитики прогнозируют, что к середине года он потеряет еще два процента. Кроме того, не исключено, что Таиланд столкнется с сильным оттоком капитала.

По словам аналитика из Credit Agricole CIB Джеффри Чжана, нефтяной шок может негативно сказаться на финансах и экономическом росте Таиланда. В частности, повышение мировых цен на авиационное топливо негативно скажется на въездном туризме. В южных курортных центрах уже отменили около 20 процентов бронирований в отелях. Затяжной конфликт между США и Ираном может привести к снижению числа иностранных туристов до трехлетнего минимума, что повысит риск экономического спада.

Ранее сообщалось, что война США с Ираном ударила не только по бату. По отношению к доллару начали дешеветь индийская рупия и южнокорейская вона. По мере усиления кризиса инвесторы торопятся вывести деньги из рискованных регионов и предпочитают покупать американские активы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Глава UFC высказался о сроках ближайшего боя Махачева

    Путин сделал заявление об аресте археолога Бутягина

    Заболевшая раком женщина рассказала о связанном с алкоголем раннем признаке болезни

    Один из продавцов одежды в России закрыл половину магазинов

    Задержание сотрудников украинского кол-центр на Кавказе попало на видео

    Переписка в мессенджере выдала преступления бывшего российского министра

    Два человека погибли в Абу-Даби из-за падения обломков баллистической ракеты

    Названо снижающее уровень плохого холестерина природное средство

    Погребняк показала внешность с кардинально новым имиджем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok