Минобороны России заявило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, также атакованы пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, цех производства дистанционно управляемых катеров и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах.

Согласно официальным данным, за сутки Киев потерял в зоне действия российских группировок войск порядка 1150 военных.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ситуация в зоне СВО наводит на мысль о возможной подготовке Вооруженных сил России к значительной операции. По его словам, об этом может говорить замедление темпов продвижения войск.