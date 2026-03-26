Россия
12:21, 26 марта 2026Россия

Раскрыты цели ударов российских войск по Украине за сутки

Минобороны России заявило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, также атакованы пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, цех производства дистанционно управляемых катеров и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах.

Согласно официальным данным, за сутки Киев потерял в зоне действия российских группировок войск порядка 1150 военных.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ситуация в зоне СВО наводит на мысль о возможной подготовке Вооруженных сил России к значительной операции. По его словам, об этом может говорить замедление темпов продвижения войск.

