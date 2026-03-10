Реклама

08:31, 10 марта 2026Россия

Объявлено о возможной подготовке значительной операции в зоне СВО

Депутат Гурулев: Ситуация на СВО наводит на мысль, что ВС РФ к чему-то готовятся
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) наводит на мысль, что Вооруженные силы России (ВС) к чему-то готовятся. Об этом объявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, его слова приводит портал Chita.ru.

По словам Гурулева, на подобные мысли его наводит замедление темпов продвижения войск — за ним может стоять возможная подготовка к значительной операции.

«Сегодня темпы продвижения заметно снизились. Это как военного наводит на мысль, что, значит, к чему-то готовятся. Потому что не бывает, что каждый день идут вперед, к этому надо приготовиться, накопить материальные средства», — заявил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал главе США Дональду Трампу о продвижении российских войск в зоне СВО.

