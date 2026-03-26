Предсказаны последствия наземной операции США в Иране

Полковник Кошкин: США увязнут в иранском конфликте в случае наземной операции

Наземная операция в Иране может привести к крайне негативным последствиям для США, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, Штаты могут надолго завязнуть в этом конфликте.

«В США новость о возможной наземной операции в Иране воспринимают без оптимизма, потому что многие понимают: в этом можно завязнуть, и будет хуже, чем во Вьетнаме, — сказал полковник. — США хотят захватить остров, через который контролируется весь поток нефти из Ирана, но эта операция может оказаться крайне неудачной».

По словам Кошкина, Вооруженные силы Ирана готовы к наземной операции намного больше, чем к взаимным ударам ракетами — с такими мощными державами как Израиль и США состязаться непросто ввиду разницы ракетных потенциалов. Но именно наземная операция, уверен военный эксперт, позволит иранцам почувствовать себя увереннее.

«Перспективы у американцев не очень хорошие. Иран не уступит остров, потому что эта главная точка, регулирующая поставки. А американцы не смогут долго на этом острове удержаться, потому что иранцы будут бить по нему ожесточенно. Это будет полыхающий остров», — убежден Кошкин.

Ранее стало известно, что США могут начать наземную операцию в Иране в ближайшее время. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal (WSJ) Алекс Уорд.