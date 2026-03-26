12:23, 26 марта 2026Экономика

В Московском регионе поднялись реки

Синоптик Макарова: В Москве и Подмосковье продолжается рост уровня воды в реках
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве и Подмосковье продолжается рост уровня воды в реках: максимальное повышение уровня воды наблюдалось на Оке у Коломны и Каширы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведущего сотрудника Гидрометцентра Марины Макаровой.

На Оке уровень воды поднялся на 40 сантиметров. Большинство рек Московского региона очистилось ото льда. Затопление поймы наблюдается на реках Пахра и Северка. Это ожидаемые явления, уровень воды не достиг неблагоприятных отметок.

В ближайшие трое суток рост уровня воды в реках продолжится, однако вода также не дойдет до опасных отметок.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в апреле череда тепловых рекордов в Москве сменится периодом похолодания. Холода вернутся в столицу до 10 апреля, во вторую пятидневку месяца. Ожидаются осадки, которых в марте оказалось слишком мало.

