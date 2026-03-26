Москвичам назвали время возвращения холодов

Синоптик Тишковец: Холода могут вернуться в Москву до 10 апреля

В апреле череда тепловых рекордов в Москве сменится периодом похолодания. Когда его ждать, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, холода вернутся в столицу до 10 апреля, во вторую пятидневку месяца. Похолодание принесет в Москву осадки, которых в марте было в дефиците. При этом Тишковец ожидает не только дождь, но и снег, с которым, казалось бы, мегаполис практически попрощался. Выпасть он, согласно подсчетам метеоролога, должен перед Пасхой — в этом году церковный праздник пришелся на День космонавтики.

Сейчас же погода в Москве опережает календарь на целый месяц. На сегодняшний день температура в городе больше соответствует норме конца апреля. На фоне такого аномального тепла темпы снеготаяния ускорились — снег теперь уходит по 2-3 сантиметра ежедневно. Полностью снег должен сойти к 3 апреля.