17:24, 25 марта 2026

Погода в Москве опередила календарь на месяц

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В конце марта 2026 года погода в Москве опередила календарь почти на месяц — температура воздуха сейчас более характерна для конца апреля. Об этом заявил синоптик Юрий Варакин в беседе с «Радио 1».

По прогнозам метеоролога, аномально теплая и сухая погода в столице сохранится до воскресенья, 29 марта. Небольшие дожди возможны лишь в последние дни месяца.

«Снег уходит по 2-3 сантиметра ежедневно. К 1 апреля может остаться совсем мало там, где солнечные лучи еще не завершили активную работу. Фактически уже меньше 20 сантиметров», — рассказал Варакин.

Синоптик отметил, что снег тает неравномерно. Сейчас меньше всего сугробов осталось на западе и юго-западе Московской области, при этом на востоке региона покров может сохраниться всю первую неделю апреля.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что «желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до конца недели. Причиной послужила гололедица, которая ожидается на дорогах утром и ночью.

