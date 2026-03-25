Опасность в Москве продлится до конца недели

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве до субботы

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве был продлен до конца текущей недели. Об этом сообщало Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

Предупреждение было введено из-за гололедицы, которая ожидается на дорогах ночью и утром. Оно будет действовать до 9:00 субботы, 28 марта. Опасные условия сохранятся до выходных не только в столице, но и в Подмосковье.

Ранее стало известно, что на следующей неделе в Москве пройдет дождь. Помимо осадков, в понедельник, 30 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду.