Москвичам пообещали дождь

Синоптик Паршина: 30 марта в Москве и Подмосковье пройдет дождь

На следующей неделе в Москве и Подмосковье пройдет дождь. Облачную погоду с осадками жителям столицы пообещала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, дождь в столичном регионе прогнозируется в ближайший понедельник. «30 марта по расчету ожидается облачная погода с дождем», — поделилась информацией она. Паршина добавила, что данные по следующим числам пока отсутствуют.

Ранее жителей ряда северных и южных регионов РФ предупредили об опасной погоде. Так, на побережье Баренцева и Карского морей, в ЯНАО и в Республике Коми ожидаются мощные осадки. Помимо этого, в горах Северного Кавказа есть риск схода лавин.