22:47, 24 марта 2026Экономика

Часть россиян предупредили об опасности

Синоптик Макарова: В ЯНАО и Коми ожидаются сильные осадки
Полина Кислицына (Редактор)

На побережье Баренцева и Карского морей, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и на северо-востоке Республики Коми ожидаются сильные осадки. Об опасной погоде часть россиян предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, в вышеуказанных регионах циклоны, которые будут продвигаться по побережью Баренцева и затем Карского моря, принесут усиление снега и осадки в смешанной фазе. «Здесь будет снег, мокрый снег. В Ненецком автономном округе осадки перейдут в дождь, в Ямало-Ненецком примерно то же самое — снег, мокрый снег, дождь, местами гололедные явления, местами метель и ветер 15-20 метров в секунду», — поделилась информацией она.

Опасная погода, продолжила Макарова, прогнозируется и в горах Северного Кавказа, где вероятен сход лавин. Помимо этого, в другой южный регион, Астраханскую область, придут заморозки — в ближайшую ночь показания столбиков термометров могут опускаться до минус 2 градусов. При этом днем, уточнила синоптик, там сохранится теплая погода.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что до конца марта дождей в Москве ждать не стоит.

