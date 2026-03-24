Синоптик высказался об осадках в Москве в конце марта

22:32, 24 марта 2026

Синоптик Шувалов: До конца марта дождей в Москве не будет
Полина Кислицына (Редактор)

Дождей в Москве до конца месяца не прогнозируется. Об осадках в столице в конце марта высказался руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, дождей до конца месяца не будет из-за длительного и устойчивого влияния антициклона над средней полосой Европейской части России. «Судя по тому, насколько стабильна, насколько устойчива атмосферная ситуация, скорее всего, до конца марта существенных изменений, поворотов в характере погоды ожидать не приходится. То есть у нас будет сохраняться погода без осадков», — поделился информацией он.

Специалист добавил, что период без осадков слишком затянулся. «Будь это в июле, мы бы уже все стонали и говорили о засухе. В данном случае об этом говорить рано. У нас, безусловно, еще и снег не сошел», — заключил он.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что снег в некоторых районах Подмосковья полностью исчезнет к 25 марта.

