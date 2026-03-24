Москвичам назвали новую дату исчезновения снега

Синоптик Леус: Снег в некоторых районах Подмосковья полностью исчезнет 25 марта

В некоторых районах Московской области снег полностью сойдет уже в среду, 25 марта. Новую дату исчезновения сугробов назвал жителям столичного региона главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В основном такая ситуация ожидается на севере региона, уточнил синоптик. Сейчас самыми высокими сугробы остаются на юге Подмосковья, в том числе в Коломне — там их высота достигает 31 сантиметра.

В самой Москве снег полностью сойдет чуть позднее, чем не севере региона. «В столице сход снега ожидается в первой пятидневке апреля, на несколько дней позже средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 30 марта», — подчеркнул Леус.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что сугробы в столице окончательно растают к 1 апреля.