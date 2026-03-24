18:42, 24 марта 2026Экономика

Москвичам назвали новую дату исчезновения снега

Синоптик Леус: Снег в некоторых районах Подмосковья полностью исчезнет 25 марта
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В некоторых районах Московской области снег полностью сойдет уже в среду, 25 марта. Новую дату исчезновения сугробов назвал жителям столичного региона главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В основном такая ситуация ожидается на севере региона, уточнил синоптик. Сейчас самыми высокими сугробы остаются на юге Подмосковья, в том числе в Коломне — там их высота достигает 31 сантиметра.

В самой Москве снег полностью сойдет чуть позднее, чем не севере региона. «В столице сход снега ожидается в первой пятидневке апреля, на несколько дней позже средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 30 марта», — подчеркнул Леус.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что сугробы в столице окончательно растают к 1 апреля.

    Последние новости

    Раскрыт провокатор затягивания войны США против Ирана

    Набиуллина заявила о развороте инфляции

    Перечислены вредные функции смартфонов Samsung

    Семь дружных собак сбежали с бойни и попали на видео

    Всех застрявших россиян вывезли из третьих стран на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Опубликован первый кадр из нового сериала о Гарри Поттере

    В Армении рассказали об интересах Азербайджана в принятии новой Конституции

    Оценены шансы Овечкина открыть вторую тысячу голов в следующем матче НХЛ

    Раскрыты последствия взрыва дома в Севастополе

    Стране Европы предложили выбрать между диалогом с Россией и гибелью

    Все новости
