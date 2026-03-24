13:33, 24 марта 2026

Названо место в Подмосковье с огромными сугробами

Синоптик Позднякова: В Коломне высота сугробов составляет 31 сантиметр
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самые высокие сугробы в московском регионе в настоящее время наблюдаются в Коломне — там их высота на вторник, 24 марта, составила 31 сантиметр. Об этом в Telegram-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом 1 марта в Коломне еще были 70-сантиметровые сугробы. На главной метеостанции Москвы, ВДНХ, скорость схода снежного покрова сохраняется на уровне 2 сантиметров за сутки. Утром 24 марта снега на станции осталось 16 сантиметров.
Больше всего снега сохраняется на юге Подмосковья. На севере столичного региона снега осталось местами менее 10 сантиметров, в Клину всего 1 сантиметр.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что сугробы в столице окончательно растают уже на следующей неделе. По ее словам, снежный покров полностью сойдет к 1 апреля.

