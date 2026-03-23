Экономика
14:12, 23 марта 2026

Москвичам назвали время схода снега

Синоптик Позднякова: Снег в Москве окончательно растает к 1 апреля
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Снег в Москве окончательно растает к 1 апреля, рассказала «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Быстрый сход снежного покрова вызван солнечной погодой, которая установилась в регионе с начала марта. До конца месяца температурные показатели в черте города будут значительно превышать норму месяца.

В Подмосковье снежный покров может сохраняться дольше — до первой недели апреля. По словам Поздняковой, в области температура воздуха ниже, а снега больше.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве до конца марта продержится аномально теплая погода. Апрель же в столице начнется с сезона дождей.

