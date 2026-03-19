Предсказана продолжительность аномальной погоды в Москве

Синоптик Цыганков: Аномально теплая погода в Москве продержится до конца марта

Аномально теплая погода в Москве продержится до конца марта. Такую продолжительность высоких температур в столице предсказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, пишет АГН «Москва».

«Третья неделя прошла — погода стабильная. Мы находимся в области высокого давления под влиянием антициклона», — рассказал синоптик. С запада и северо-востока к региону уже подходит размытый атмосферный фронт — он может принести небольшие дожди, но погода все равно останется преимущественно без осадков.

Дневные температуры воздуха в ближайшее время останутся высокими. В пятницу, 20 марта, столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 12 градусов, а местами в центре столицы — до плюс 14 градусов.

«Ночью — от минус 5 до 0 градусов, а во вторник и среду станет еще теплее — от минус 3 до плюс 2 градусов. Температура воздуха на 4–6 градусов выше нормы. Мы вступили в третью неделю аномально теплой и сухой погоды», — заключил Цыганков.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова не исключила, что март 2026 года в Москве побьет рекорд по количеству солнечных дней.