14:35, 25 марта 2026

Москвичам назвали срок исчезновения снега

Синоптик Тишковец: Снег полностью растает в Москве к началу апреля
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Москва вскоре полностью освободится от снега. Когда именно ждать его исчезновения, агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В северных районах Подмосковья снег уже растаял — если еще 24 марта в Клину был один сантиметр снега, в Дмитрове — два, то в 25-го снежный покров полностью сошел на нет. Однако в Коломне и Кашире сугробы все еще остаются — там снежный покров пока держится на уровне 28 сантиметров. В Москве, по прогнозам синоптика, снег окончательно растает на следующей неделе, к 3 апреля. Пока что его высота варьируется от 11 до 15 сантиметров.

Вплоть до конца рабочей недели столбики термометров в Москве днем будут достигать плюс 13-16 градусов, а по ночам держаться у нулевой отметки. На выходных, 28-29 марта, температура поднимется до плюс 18 градусов, приблизившись к очередному тепловому рекорду — плюс 17,4 градуса. Правда, следующая неделя не порадует москвичей сухой погодой, ожидаются дожди. Допускает Тишковец в апреле и новую волну холодов с разными осадками.

Дождь может начаться в столице и раньше. Как прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, дождь накроет Москву в понедельник, 30 марта.

