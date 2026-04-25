Загитова выложила букет с фразой: «Статус моего сердца: навечно занят»

Фигуристка Алина Загитова призналась в любви неизвестному мужчине. Она опубликовала пост в своем Telegram-канале

Олимпийская чемпионка выложила букет подаренных ей цветов. Ее пост сопровождается песней Басты, в которой прозвучала строчка: «Статус моего сердца: навечно занят».

Ранее Загитова оценила свою внешность словами «природа не обделила красотой». Она сказала, что любовь к себе — это правильное питание и уход за собой. «Это когда ты периодически балуешь себя, ходишь на какие‑то массажи, уходовые процедуры. Вот это, наверное, и есть любовь к себе. Я сначала полюбила себя, а потом поменялась. Я четыре года назад и я сейчас — два абсолютно разных человека», — заключила чемпионка.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании. Также она по разу побеждала на чемпионатах мира и Европы.