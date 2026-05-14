Цены смартфонов побьют новый рекорд

Wccftech: Цены на флагманские смартфоны рекордно вырастут из-за дорогих чипов

Цены на флагманские смартфоны в очередной раз вырастут из-за аномально дорогих процессоров. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты сослались на исследование известного инсайдера Абхишека Ядава. По его информации, в этом году компания Qualcomm выпустит чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, предназначенный для топовых устройств. Его стоимость составит рекордные 300 долларов (22 тысячи рублей), и по этой причине телефоны с этим чипом станут заметно дороже предшественников.

Для сравнения, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 стоил для производителей смартфонов 240-280 долларов (до 21 тысячи рублей). Чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, который устанавливали для смартфонов в 2021 и 2022 годах, стоил всего 130 долларов (9,5 тысячи рублей). По мнению Ядава, производителям гаджетов не останется иного выбора, кроме как поднимать цены на свои устройства.

Также автор полагает, что Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro получат только передовые флагманы. Девайсы попроще выйдут с чипом Snapdragon 8 Gen 6, стоимость которого не раскрывается.

Ранее авторы BGR назвали Nokia 1100 самым продаваемым телефоном в истории — всего было реализовано 250 миллионов экземпляров. На втором месте оказался Nokia 1110.