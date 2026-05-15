11:04, 15 мая 2026

Россиянам предрекли спад цен на жилье в июне

Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Реальные цены сделок с готовым жильем в России снизятся в июне. Своим прогнозом с «Газетой.Ru» поделился бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

Как предполагает финансист, с приходом лета вторичные квартиры в России потеряют в цене 1-1,5 процента по сравнению с маем. Так, готовую однокомнатную квартиру в Москве можно будет купить в среднем за 13-15,5 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге она обойдется в 8,5-10 миллиона. За двушку придется выложить 17,5-22 миллиона москвичам и 12-16 миллионов петербуржцам. Трешка будет оцениваться в среднем в 24-32 миллиона в Москве и 17-23 миллиона в Северной столице.

В июне рынок недвижимости в России будет находиться в фазе глубокой стагнации, а спрос снизится из-за начала периода отпусков. Существенных изменений номинальных цен ждать не стоит — изменится именно реальная стоимость сделок, продавцы станут охотнее идти на торг. Такая гибкость объясняется особой уязвимостью вторичного рынка к жесткой финансовой политике ЦБ.

«Основным фактором, определяющим динамику июня, станет критический дефицит платежеспособного спроса», — рассудил Трепольский. В целом, по словам специалиста, июнь 2026 года станет временем максимальных возможностей для покупателей с «живыми» деньгами. При этом в столицах ситуация может осложняться перегревом цен, накопленным за предыдущие годы.

Ранее эксперт предрек рост ставок аренды жилья в июне. С наступлением лета, по прогнозам Трепольского, съемные квартиры подорожают на 1,5 процента.

