Предсказаны цены на аренду жилья в России

Бизнесмен Трепольский: В июне аренда жилья в России подорожает на 1,5 %

В июне 2026 года аренда квартир в крупных российских городах может подорожать на 1-1,5 процента относительно мая. Такой прогноз дал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, рынок ожидает стабилизация цен с незначительным ростом в крупных городах. Это связано с вымыванием доступного предложения, выставленного весной, и индексацией стоимости на фоне высокой инфляции. В Москве и Санкт-Петербурге дополнительное влияние окажет приток трудовых мигрантов и абитуриентов.

Согласно подсчетам, в июне аренда однокомнатной квартиры в Москве в среднем обойдется в 65-80 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной — в 85-110 тысяч рублей, трехкомнатной — в 120-160 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге снять «однушку» можно будет за 45-55 тысяч, «двушку» — за 65-85 тысяч, «трешку» — за 90-120 тысяч. В других городах-миллионниках стоимость аренды однокомнатной квартиры обойдется в 25-35 тысяч рублей, двухкомнатной — в 35-50 тысяч рублей, трехкомнатной — в 55-75 тысяч.

Трепольский отметил, что традиционно лето считается более спокойным периодом для долгосрочной аренды, однако в этом году сезонный фактор будет сдерживать высокая ключевая ставка — дорогая ипотека вынуждает россиян повременить с покупкой жилья и продолжить жить в съемной квартире.

Ранее сообщалось, что аренда квартир-студий в Москве подешевела. Сейчас такое жилье в столице можно снять за 45-50 тысяч рублей в месяц.