02:01, 28 мая 2026

Надзирательница-порномодель отсидела срок за секс в тюрьме и отвергла другие обвинения

Алиса Дмитриева

В Великобритании бывшая сотрудница тюрьмы отсидела срок за секс с заключенным и объяснила свои действия. Об этом пишет Daily Star.

32-летняя Абреу попала за решетку за роман с заключенным. В июне 2024 года начальство лондонской тюрьмы Wandsworth получило откровенное видео, на котором она занималась сексом с 36-летним Линтоном Вейричем, осужденным за кражу. Происходящее снимал на видео другой преступник.

Позже стало известно, что надзирательница продавала на платформе OnlyFans откровенные видео, снятые вместе с мужем. После начала расследования Абреу попыталась бежать в Испанию, но ее задержали и приговорили к 15 месяцам заключения. Женщина отсидела только пять из них, после чего вышла на свободу.

Теперь бывшая надзирательница рассказала, что во время ее службы в Wandsworth там было очень мало сотрудников, и поддерживать порядок было сложно. Кроме того, Вейрич утверждал, что Абреу была одной из тюремщиц, которые поставляли заключенным еду и наркотики с воли. Женщина отвергла эти обвинения. «У меня был секс с человеком, с которым не следовало этим заниматься. Да, у меня были с ним отношения, но больше я ничего не делала», — заявила Абреу.

В октябре 2025 года опытная надзирательница Ванесса Фрейк, много лет работавшая в британских тюрьмах, объяснила склонность других сотрудниц к сексу с заключенными. По ее словам, проблема заключается в слишком мягких правилах отбора женщин на работу в исправительные заведения.

