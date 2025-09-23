Бывший СССР
Пашинян сделал заявление о непринятии Армении в ЕС

Пашинян: Армению могут не принять в ЕС даже при соответствии стандартам
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Армению могут не принять в Европейский союз (ЕС) даже в случае соответствия его стандартам. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Armenpress в своем Telegram-канале.

По его словам, главная задача Еревана заключается в достижении стандартов ЕС во всех сферах.

«Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС, но наша главная задача — соответствовать стандартам ЕС, потому что когда мы достигнем этого, примут нас — хорошо, не примут — у нас будет свой результат», — объяснил премьер-министр.

Ранее перспективы вступления Армении в ЕС после подачи заявки в ШОС сравнили с лопнувшим пузырем. Соответствующее заявление сделал зампред Республиканской партии Армен Ашотян.

