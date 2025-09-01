Бывший СССР
Перспективы вступления Армении в ЕС после подачи заявки в ШОС объяснили

Ашотян: Армения лопнула пузырь вступления в ЕС, подав заявку на вступление в ШОС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andres Martinez Casares / Pool / AP

Армения лопнула пузырь вступления в Европейский союз (ЕС), подав заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил зампред Республиканской партии Армен Ашотян, передает News.am.

По его словам, визит премьер-министра республики Никола Пашиняна в КНР и подача заявки на вступление в ШОС лопнули «раздутый пузырь» членства в ЕС.

«Да, на данном этапе нет никаких формальных правовых препятствий для такого одновременного членства в ЕС и ШОС, в отличие от ЕАЭС. Однако с точки зрения реальной политики векторы на Брюссель и Пекин взаимоисключающие», — заявил политик.

Ранее Никол Пашинян допустил выход страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за невозможности параллельно быть в Европейском союзе. По его словам, одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. «Когда придет момент окончательного выбора, мы примем соответствующее решение», — подытожил глава кабмина.

