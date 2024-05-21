Доктор Мясников призвал россиян с лишним весом «не геройствовать» при похудении

Врач Мясников призвал россиян с лишним весом «не геройствовать» при похудении

Врач и телеведущий Александр Мясников порассуждал о похудении и обратился к россиянам с лишним весом, призвав их «не геройствовать» при попытках постройнеть. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Мясников отметил, что избыточный вес повышает риски развития диабета, инфаркта и онкологических заболеваний, в связи с чем сбрасывать его необходимо. Однако, по словам доктора, согласно исследованиям, вклад генетики в индекс массы тела взрослых может составлять до 70 процентов. «Мы набираем избыточный вес годами, за это время наша гормональная система адаптируется под привычный, хоть и избыточный вес. При этом она принимает установившийся вес как нормальный и стремится удержать его на этом уровне», — продолжил врач.

Он задался вопросом, насколько люди с лишним весом, которые не переедают и не набирают вес дальше, а также не имеют проблем с холестерином и сахаром в крови, должны стараться похудеть до идеальных показателей. Мясников заявил, что сам он после каждого восхождения на гору теряет около шести-семи килограммов, однако впоследствии, даже несмотря на низкокалорийную диету, снова приходит к своему прежнему весу. При этом, как уточнил доктор, в своем привычном весе он чувствует себя намного лучше.

«Вывод — не научный, а житейский. Если вы имеете избыточный вес и хорошо себя при этом чувствуете, комфортно, не набираете его при обычном и привычном вам режиме питания, то, наверно, и не надо геройствовать?» — указал врач. Мясников посоветовал россиянам с лишним весом предпринимать попытки похудения, однако в то же время не насиловать себя несбыточными стремлениями. «Я понимаю, что с медицинской точки зрения этот постулат спорный, но мы же живые люди, не все укладываются в формальные рамки», — добавил он.

Ранее Мясников рассказал, что употребление цикория может помочь сбросить вес. Он объяснил это содержанием в цикории инулина, который замедляет всасывание веществ.