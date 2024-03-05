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11:27, 5 марта 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неожиданный способ похудения

Врач Мясников заявил, что употребление цикория помогает похудеть

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление цикория может помочь сбросить вес. Неожиданный способ похудения он раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что цикорий содержит инулин, который представляет собой клетчатку. По словам Мясникова, клетчатка благотворно действует на микробиом. «А я всегда говорю: вы можете съесть что угодно, но кто сидит на всасывании? На всасывании сидит микробиом — он решает, что всасывать, а что нет», — отметил врач.

Доктор также добавил, что инулин — это сложный полисахарид, который замедляет всасывание веществ. «Поэтому цикорий реально может помочь похудеть», — заключил медик.

Ранее Мясников дал россиянам советы, которые позволят похудеть без вреда для здоровья. Специалист рекомендовал тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, регулярно заниматься спортом и правильно питаться.

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      Олег Давыдов
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