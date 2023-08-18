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19:51, 18 августа 2023Интернет и СМИ

Врач дал советы для похудения без вреда для здоровья

Фото: I yunmai / Unsplash

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников дал россиянам советы, которые позволят похудеть без вреда для здоровья. О том, какие безопасные способы помогут избавиться от лишнего веса, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Самое неправильное, что мы можем сделать [при похудении], — это голодать», — отметил Мясников. По его словам, отказ от еды может привести к проблемам со здоровьем, в частности к раздражительности, ухудшению памяти и нарушениям сна.

Специалист посоветовал тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, регулярно заниматься спортом и правильно питаться. В числе продуктов, которые следует включить в рацион, Мясников назвал овощи, фрукты, рыбу, курицу, индейку, орехи, чеснок и миндаль. Также он заявил, что следует ограничить употребление колбасы и других полуфабрикатов.

«[Надо есть] по чуть-чуть и не нарываться на голод, всегда завтракать. Как пошло чувство голода, хоть что-нибудь [надо] съесть, желательно, конечно, что-нибудь безвредное: сухофрукты, яблоко, морковку», — добавил он.

Ранее Мясников порекомендовал тем, кто безуспешно пытается похудеть, сбросить хотя бы пять процентов от исходного веса. Как пояснил врач, даже такая небольшая потеря веса приведет к улучшению здоровья.

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    Олег Давыдов
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